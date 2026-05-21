На поиски пропавшей под Тулой девочки вылетит борт авиации из Москвы

В Дубне уже организовали работу оперштаба по поиску пропавшей трёхлетней девочки.

Источник: Комсомольская правда

Для поиска трёхлетней девочки, пропавшей в рабочем поселке Дубна Тульской области, из столицы планируют отправить специальный борт авиации. Сейчас волонтеры и спасатели готовят операцию, чтобы осмотреть местность с воздуха. Об этом ТАСС сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В отряде рассказали, что вылет борта из Москвы уже запланирован. Там также добавили, что в случае проблем с разрешением на полёт в работу планируется запустить беспилотные летательные аппараты. Спасатели уточнили, что в Дубне уже организована работа оперативного штаба.

Трагедия произошла днём 20 мая 2026 года. Трёхлетняя Вероника Воробьева гуляла во дворе, катаясь на беговеле, а её мама находилась рядом. В какой-то момент женщина отвлеклась, а когда обернулась, дочери рядом уже не было.

Мама бросилась на поиски и подняла соседей, но девочку так и не нашли. По факту безвестного исчезновения ребенка в СУ СК России по Тульской области уже возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.