Выяснилась причина взрыва газа в подмосковной Лобне, приведшего к жертвам

Выяснились подробности взрыва в подмосковной Лобне в четверг утром, в результате которого погибли два человека.
Как стало известно «МК», в квартире, где произошел взрыв, в октябре прошлого года за неуплату был отключен газ. Однако хозяин, 38-летний Александр Н., периодически пытался открутить заглушки, чтобы получить возможность пользоваться газом на регулярной основе.
По одной из версий, сегодня произошел именно такой эпизод. Возможно, мужчина, пытаясь открутить заглушку, повредил коммуникацию. Затем он закурил, после чего произошел сильный взрыв.
Хозяин квартиры скончался от полученной баротравмы. Перекрытия обрушились внутрь соседней квартиры, в результате чего погибла хозяйка. Ее муж сумел вытащить двоих дочерей 2 и 11 лет. Девочки отправлены в больницу с отравлением продуктами горения.
По информации пресс-службы прокуратуры Московской области, прокуратура Лобни взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.