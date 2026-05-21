21-летний студент погиб в Караганде

В Сети появилась информация о том, что в Караганде погиб 21-летний студент из Индии, выпав из окна общежития. Трагедию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщает Telegram-канал «Патриот», гражданин Индии, студент медицинского университета в Караганде, выпал из окна комнаты общежития на 5 этаже, где проживал, и разбился. Его тело доставили на родину. Трагедия произошла 17 марта, но известно о ней стало только сейчас.

По данным Telegram-канала, парень учился на последнем курсе. Ему был 21 год. В полиции полагают, что произошел несчастный случай.

«17 марта по факту смерти 21-летнего студента одного из высших учебных заведений Караганды, выпавшего с пятого этажа, было начато досудебное расследование. В рамках расследования проведен весь необходимый комплекс следственных мероприятий. По результатам расследования на основании собранных материалов и заключений экспертиз уголовное дело прекращено в установленном законом порядке», — прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в ДП Карагандинской области.