Знал и молчал. Озвучен приговор тренеру изнасилованного детьми мальчика

Суд вынес приговор тренеру Денису Ч., который не остановил изнасилование в спортивном лагере «Сосновый бор» под Красноярском. Мужчина свою вину признавать отказался, и перед семьей извиняться не стал.
Какое наказание получил тренер после этой дикой истории — в материале krsk.aif.ru.
Тренер все знал.
Рядовая поездка в спортивный лагерь обернулась кошмарным сном для 10-летнего ребенка в июне 2025 года. Детей разных возрастов заселили в один летний домик. Старшие начали издеваться над младшими. Трое парней, которым на тот момент было от 11 до 13 лет, сначала поколотили мальчишку, а затем уложили на кровать, накрыли голову подушкой и надругались над ним бутылкой из-под минералки. Спустя два дня издевательства повторились.
Тренер Денис Ч. узнал о произошедшем, однако наказал извергов лишь спортивным упражнением.
«Следствием и судом установлено, что в июне 2025 года воспитатель в летнем оздоровительном лагере, расположенном в Сухобузимском районе, не обеспечил безопасное пребывание детей в лагере и нарушил обязанность оперативно извещать администрацию детского учреждения о каждом происшествии», — рассказали в СК Красноярского края.
После ЧП мама другого ребенка, которого избивали в лагере, опубликовала разговор с мужчиной. Там на ее жалобы Денис отвечает: «А что мне надо сделать? Они здесь дерутся каждый с каждым на дню по тридцать раз. Они мальчики, у них это сплошь и рядом, что они друг друга журят и еще что-то».
Срок в полтора года.
Даже спустя год Денис Ч. не считает, что сделал что-то не так, хотя при его молчаливом согласии свершилось страшное преступление. Извиняться на суде за испорченную ребенку жизнь он не стал.
«Подсудимый до сих пор не признал вину, не извинился и даже частично не компенсировал моральный вред. По делу была большая доказательная база. Суд вынес справедливый приговор. Здоровье мальчика серьезно пострадало, однако тренер, как нам кажется, этого так и не осознал», — прокомментировал приговор Руслан Мальцев корреспонденту krsk.aif.ru.
Сухобузимский районный суд вынес мужчине наказание по ст. 238 ч. 2 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Также он должен выплатить семье 300 тысяч рублей компенсации. Кроме того, Дениса Ч. лишили на полтора года возможности заниматься тренерской деятельностью с несовершеннолетними. Приговор пока не вступил в силу.
А вот дети, надругавшиеся над мальчиком, реального наказания избежали ввиду возраста — все они были младше 14 лет. Их определили в центр для малолетних преступников, а семьи поставили на учет в ПДН. Есть риск, что они будут расти, чувствуя безнаказанность за преступление и решатся на новые жуткие поступки.
