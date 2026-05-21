Курская область подверглась атакам ВСУ 138 раз за сутки

Губернатор Хинштейн рассказал о последствиях атаки ВСУ на Курскую область.

Источник: Комсомольская правда

Курская область за сутки подверглась атакам ВСУ 138 раз за сутки. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн в своем канале в МАХ.

По словам чиновника, в период с 09:00 20 мая до 09:00 21 мая было сбито 76 украинских беспилотников различного типа. Также 138 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Кроме того, три раза БПЛА атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств.

Также Хинштейн добавил, что в больнице скончалась мирная жительница, получившая ранения в результате атаки украинского дрона на Глушковский район 18 мая.

Кроме того, в результате атак в поселке Селекционный Льговского района был поврежден фасад здания котельной, а также фасад амбара. В многоквартирном доме были выбиты окна, произошло частичное возгорание кровли ангара.

Сайт KP.RU писал, что несколькими днями ранее в Курской области за ночь сбили 88 беспилотников ВСУ. В результате атаки в селе Песчаное пострадали два человека, которые ехали на автомобиле, их транспортное средство полностью сгорело.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
