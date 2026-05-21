Курская область подверглась атакам ВСУ 138 раз за сутки

По словам чиновника, в период с 09:00 20 мая до 09:00 21 мая было сбито 76 украинских беспилотников различного типа. Также 138 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Кроме того, три раза БПЛА атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств.