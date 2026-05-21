В Москве задержали мужчину, который приставал к школьницам на детской площадке

Силовики задержали мужчину, который приставал к двум девочкам 2011 года рождения на детской площадке на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— В кратчайшие сроки фигурант установлен и задержан. Им оказался местный житель 1964 года рождения, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Мужчина совершил противоправные действия в отношении школьниц 16 мая. Они пожаловались родителям, а те обратились в полицию. Фигуранту уже предъявили обвинение. По решению суда его отправили в СИЗО. Следователи выясняют, мог ли мужчина совершить другие подобные действия в Москве.
Ранее столичный суд вынес приговор двум мужчинам, которые изнасиловали девочку. Оба злоумышленника проведут в колонии строгого режима 15 лет.