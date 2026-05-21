В Челябинской области задержаны 55 человек, похитивших у Соцфонда 60 млн рублей

В Челябинской области сотрудники ГУЭБиПК МВД России и регионального главка пресекли деятельность преступного сообщества. Задержаны 55 человек, похитивших у Социального фонда РФ более 60 миллионов рублей, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, в криминальную организацию входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих фирм. Злоумышленники находили людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность, пояснила Волк.
Мошенники изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Эти бумаги предоставлялись в региональные отделения Социального фонда для получения компенсаций. Полученные деньги распределялись между соучастниками.
Установленная сумма ущерба превысила 60 миллионов рублей. Возбуждено 29 уголовных дел по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц в крупном размере). В отношении организаторов дело возбуждено по статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества).
