Кто получил выплаты после крушения самолета AZAL, сообщили в правительстве Казахстана

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. Зампремьера Казахстана Канат Бозумбаев ответил на вопросы журналистов касательно выплат пострадавшим и семьям погибших при крушении самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау.
Трагедия произошла 25 декабря 2024 года. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.
«Из шестерых погибших часть наследников — прямых родственников получили все выплаты. Часть, к сожалению, в судах, потому что они до сих пор разбираются, кто должен получать выплаты. По одной семье не определено, кто должен получать. Страховые компании, как азербайджанские, так и российские, они готовы к выплатам, когда будет решение судов. Я думаю, что они получат все то же самое, все пассажиры вне зависимости от гражданства», — сказал вице-премьер.
Также он заявил, что ведомство поддерживает тесный контакт с азербайджанскими коллегами.
«Две недели назад мы разговаривали по разным причинам, в том числе по этому. Мы следим и все выплаты, которые будут для граждан Азербайджана, Казахстана и для граждан других стран. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы никакой дискриминации не было. Есть юридические заморочки, связанные с определением, кто должен получить», — сказал Бозумбаев.