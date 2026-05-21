Три ребенка пострадали при взрыве петарды в школе Пермского края

Ранее KP.RU писал, что в севастопольской школе № 13 в поселке Кача обрушился балкон на втором этаже, когда 17-летние выпускники вышли на него, чтобы сфотографироваться. Пострадали 10 детей: трое в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело.