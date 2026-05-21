В Самаре начался суд над внучкой экс-мэра Тархова, обвиняемой в его убийстве

Мать обвиняемой Екатерины Тарховой выступает потерпевшей на суде об убийстве своего отца.

Источник: Комсомольская правда

В Самарском областном суде 21 мая начался процесс над Екатериной Тарховой — внучкой бывшего мэра Самары Виктора Тархова. Ее обвиняют в убийстве собственных бабушки и дедушки. Как пишет «КП-Самара», на первом заседании суда огласят обвинительное заключение.

По делу допросят 79 свидетелей, выступят один эксперт и девять специалистов. Защита заявила восемь свидетелей. Мать обвиняемой Людмила Тархова выступает потерпевшей — речь идет об убийстве ее отца и матери.

На скамье подсудимых вместе с Тарховой 79-летняя Таисия Киселева. Еще двое фигурантов — Светлана Метревели (идейная вдохновительница, по версии следствия) и ее племянник Дмитрий Метревели (пособник Тарховой) — объявлены в международный розыск. По данным следствия, они могут скрываться в Грузии. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.

По данным следствия, с 25 ноября 2024 по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели по указаниям Светланы Метревели, находившейся за рубежом, отравили бывшего мэра Виктора Тархова с супругой Натальей. Затем тела заморозили азотом, расчленили и разбросали части по мусорным контейнерам.

Сообщники похитили имущество на сумму более двух миллионов рублей. При содействии родственницы Метревели Таисии Киселевой был продан автомобиль погибших.