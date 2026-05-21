Житель Подмосковья поджег машины двух соседей по даче

Ранее житель Электростали спалил два автомобиля. Он сделал это по заданию одного из участников преступной группы. Сумма ущерба превысила 3,8 миллиона рублей. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. В скором времени он предстанет перед судом.