Житель Подмосковья поджег машины двух соседей по даче

Житель подмосковной деревни Бразуново поссорился со своими соседями по даче и решил им отомстить. Мужчина поджег два автомобиля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Предварительно установлено, что накануне злоумышленник поругался с соседями. Ранним утром следующего дня он пришел к их дачному участку с пластиковой бутылкой, облил припаркованные машины горючей жидкостью и поджег их. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Сумма причиненного ущерба составила более четырех миллионов рублей. Полицейские задержали поджигателя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его отправили под домашний арест.
Ранее житель Электростали спалил два автомобиля. Он сделал это по заданию одного из участников преступной группы. Сумма ущерба превысила 3,8 миллиона рублей. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. В скором времени он предстанет перед судом.