6-летнего ребенка госпитализировали из горящей квартиры в Волгограде

В Волгограде в пожаре пострадал маленький ребенок. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось в четырехэтажном доме в Советском районе накануне, 20 мая. В одной из квартир МКД около пяти часов вечера вспыхнул пожар.
— Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 16:34 ч. Горели домашние вещи на площади 46 кв. м. Подразделения 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17:01, — пояснили в ведомстве.
В пожаре пострадал шестилетний ребенок — он госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
