Покрасилась, похудела: как выглядит Екатерина Тархова, над которой начался суд из-за убийства деда

В Самарском областном суде начался судебный процесс над Екатериной Тарховой, которую обвиняют в убийстве деда — Виктора Тархова, экс-мэра Самары и его супруги. Внучка с сообщником отравила пожилую пару, затем избавилась от тел: расчленила, упаковала в пакеты с гречкой, распихала по мусорным бакам. Расследование шло больше года. Екатерина появлялась на судах — сначала ее лицо было достаточно полным, но за год она сильно похудела, осунулась. На последние заседания по продлению ареста она приходила с отросшими волосами — до ареста она красилась в блондинку, а теперь демонстрировала сильно отросшие корни.