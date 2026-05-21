Трое детей пострадали от взрыва петарды на уроке в Прикамье

Инцидент случился в одной из школ Чайковского.

Петарда взорвалась на уроке в Пермском крае и ранила трёх детей, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл днём 20 мая в одной из школ Чайковского. Пятиклассник принёс петарду в школу. Пиротехника взорвалась прямо во время урока, ранив нескольких учеников.

По предварительной информации, дети получили незначительные ожоги. Двоим из них госпитализация не потребовалась. Ещё одного пострадавшего отправили в приёмное отделение.

Сайт perm.aif.ru направил запросы в Министерство здравоохранения Пермского края, краевое Министерство образование и администрацию города Чайковского.