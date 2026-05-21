Смерть блогера Сауле Базархан: частная клиника впервые прокомментировала трагедию

Частная клиника, оказывающая услуги пластической хирургии, впервые прокомментировала смерть известного блогера Сауле Базархан, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В связи с распространяющейся в информационном пространстве информацией сообщаем следующее:

Коллектив клиники выражает искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким пациентки Ермахановой Сауле. Это тяжёлое событие мы воспринимаем с глубоким человеческим сочувствием и уважением.

В настоящее время по факту произошедшего проводятся предусмотренные законодательством процедуры. В соответствии с необходимостью соблюдения врачебной тайны, уважением к семье пациентки и в интересах объективности проводимых мероприятий, клиника не может публично комментировать обстоятельства и медицинские детали произошедшего до завершения официальных процедур.

Просим представителей СМИ, пользователей социальных сетей и общественность с уважением отнестись к памяти пациентки, чувствам её близких и воздержаться от распространения непроверенной информации и предположений.

Дополнительная официальная информация, при необходимости, будет размещена на официальных ресурсах клиники.