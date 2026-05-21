Полиция Прикамья начала проверку после взрыва петарды в школе

Полиция начала проверку после взрыва петарды в одной из школ города Чайковского, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным ведомства, 21 мая 12-летний школьник принёс в класс устройство для подачи световых и шумовых сигналов. Со слов мальчика, он нашёл его на улице примерно две недели назад.
В результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием пострадали трое несовершеннолетних. Всем детям оказали медицинскую помощь на месте, одного ребёнка доставили в медицинское учреждение.
«Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего», — рассказали в краевом МВД.
