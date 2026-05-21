Полиция Прикамья начала проверку после взрыва петарды в школе

В результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием пострадали трое несовершеннолетних.

Полиция начала проверку после взрыва петарды в одной из школ города Чайковского, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, 21 мая 12-летний школьник принёс в класс устройство для подачи световых и шумовых сигналов. Со слов мальчика, он нашёл его на улице примерно две недели назад.

В результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием пострадали трое несовершеннолетних. Всем детям оказали медицинскую помощь на месте, одного ребёнка доставили в медицинское учреждение.

«Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего», — рассказали в краевом МВД.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми подросток получил травмы, подобрав на улице купюры. Мальчик нашёл свёрток и решил забрать его себе. Внезапно раздался хлопок, похожий на взрыв петарды, в результате чего ребёнок получил лёгкие ожоги. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.