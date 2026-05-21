Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестеро детей едва не погибли при пожаре в частном доме Челябинской области

В посёлке Челябинской области загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья. В момент пожара в жилище находились шестеро детей. К счастью, их спасли бдительные соседи. Рассказываем подробности случившегося.

Источник: МЧС РФ

Пожар вспыхнул в доме на улице 30 Июля в посёлке Потанино Копейского округа в минувшую среду, 20 мая. В нём жила благополучная супружеская пара и восемь детей от четырёх до 15 лет, шестеро из которых в момент возгорания находились дома. Пламя увидели соседи, которые вызвали пожарных и помогли детям выбраться из жилища через окно. Обошлось без пострадавших, огонь потушили на площади 120 квадратных метров. Причиной послужил аварийный режим работы электросети.

— Администрацией Копейского городского округа решается вопрос о предоставлении семье жилья из манёвренного фонда, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее в Челябинской области сотрудник полиции помог выбраться из горящего дома сразу пятерым людям.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше