Шестеро детей едва не погибли при пожаре в частном доме Челябинской области

Пожар вспыхнул в доме на улице 30 Июля в посёлке Потанино Копейского округа в минувшую среду, 20 мая. В нём жила благополучная супружеская пара и восемь детей от четырёх до 15 лет, шестеро из которых в момент возгорания находились дома. Пламя увидели соседи, которые вызвали пожарных и помогли детям выбраться из жилища через окно. Обошлось без пострадавших, огонь потушили на площади 120 квадратных метров. Причиной послужил аварийный режим работы электросети.