Крымчанин получил 17 лет колонии за передачу данных СБУ

Ранее мы писали, что к 15 и 17 годам колонии приговорили двух крымчан за шпионаж в пользу СБУ. Установлено, что мужчина и женщина фотографировали и снимали на видео военную технику, размещенную в районе Ялты. Полученные материалы они передавали украинской разведке. Информация могла использоваться для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.