Крымчанин получил 17 лет колонии за передачу данных СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Установлено, что мужчина, будучи противником проведения спецоперации, вышел на связь с представителем СБУ в одной из соцсетей. Куратор дал ему задание собирать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.
В течение 2024 года мужчина фотографировал и снимал на видео военные воздушные суда и воинский транспорт. Собранные данные он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов России.
Суд приговор мужчину за государственную измену к 17 годам колонии строго режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.
