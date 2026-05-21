Крымчанин получил 17 лет колонии за передачу данных СБУ

Суд в Крыму приговорил мужчину к 17 годам за госизмену.

Крымчанин получил 17 лет колонии за передачу данных СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Установлено, что мужчина, будучи противником проведения спецоперации, вышел на связь с представителем СБУ в одной из соцсетей. Куратор дал ему задание собирать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.

В течение 2024 года мужчина фотографировал и снимал на видео военные воздушные суда и воинский транспорт. Собранные данные он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов России.

Суд приговор мужчину за государственную измену к 17 годам колонии строго режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Ранее мы писали, что к 15 и 17 годам колонии приговорили двух крымчан за шпионаж в пользу СБУ. Установлено, что мужчина и женщина фотографировали и снимали на видео военную технику, размещенную в районе Ялты. Полученные материалы они передавали украинской разведке. Информация могла использоваться для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

