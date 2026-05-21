Жителю Вадского округа грозит шесть лет тюрьмы за незаконное изготовление и хранение оружия

Житель Вадского муниципального округа, переделавший пневматическую винтовку в огнестрельное оружие и незаконно хранивший ее вместе с патронами в подсобном помещении, привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В апреле 2026 года в полицию поступила информация, что в одном из поселков Вадского округа предположительно хранится незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Осмотрев столярное помещение на территории поселка Санаторий Бобыльский, полицейские нашли и изъяли мелкокалиберную винтовку, пневматический пистолет, армейский штык-нож и 34 патрона.
Владельцем незаконно хранящегося арсенала оказался ранее судимый за хулиганство и браконьерство 51-летний местный житель. Он полностью признал свою вину и рассказал сотрудникам правопорядка, что приобрел пневматическую винтовку и патроны к ней несколько лет назад у знакомого. Самостоятельно переделав ее в боевое оружие, злоумышленник стал хранить винтовку в хозяйственном помещении.
По месту жительства злоумышленника, в одной из деревень Вадского округа, также были изъяты один патрон калибра 16 мм, один патрон калибра 12 мм и 26 строительных патронов.
Результаты экспертизы подтвердили, что изготовленное кустарным способом оружие является боевым и пригодным для стрельбы, как и изъятые патроны.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.
