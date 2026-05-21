Рухнувшие деревья придавили автомобиль и волжанку под Волгоградом

Деревья не выдержали натиска непогоды и один за другим обрушились в городе Волжском.
По словам очевидцев, поделившихся видео, инциденты произошли накануне сразу в двух местах. Так, на улице Космонавтов дерево чуть не раздавило «Газель», в которой в это время находился мужчина. В кадре свидетеле рассуждают: как теперь машине развернуться, чтобы выехать со двора.
На улице Пушкина у дома № 36 ветка упала на пенсионерку. Женщину 71 года осмотрели в медучреждении и отправили на амбулаторное лечение, сообщили «АиФ-Волгоград» в облздраве.
Волжане возмущаются: а если бы ветка рухнула на маленького ребенка?
«Больше половины деревьев, растущих вдоль дороги, уже следует убрать. В городе полно сухостоя, он только мешает проводам и машинам. Лучше бы вместо них сделали автостоянки», — высказывает своё мнение один из горожан.
С мужчиной согласны не все — для автомобилей в городе и без того больше места, чем для людей, парируют жители города под Волгоградом.
