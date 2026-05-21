Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попавший в ДТП водитель автобуса с детьми в Челябинской области избежал тюрьмы

Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы и лишил его прав.

Источник: Следственный комитет

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в Агаповском районе. На трассе Южноуральск — Магнитогорск 44-летний водитель автобуса, перевозивший 20 несовершеннолетних, превысил скорость на обледенелом участке дороги. Он не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка: она получила тяжелые травмы головы и таза. Среди детей пострадавших не было. За нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, суд приговорил водителя к двум годам ограничения свободы и лишению прав на два года, сообщает пресс-служба СК по Челябинской области.