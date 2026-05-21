Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье объявлен высокий класс пожарной опасности с 22 по 25 мая

Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

С 22 по 25 мая в нескольких районах Приморского края ожидается высокий (4-й) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. Об этом предупредили в Примгидромете. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».

Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском и в Хасанском муниципальных образованиях, а также в Лазовском округе. 24 и 25 мая высокий класс опасности добавится в Пограничном и Октябрьском округах.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: воздержаться от походов в лес, не разводить костры, не использовать открытый огонь, не бросать непотушенные спички и окурки, не сжигать мусор и сухую растительность. При обнаружении пожара необходимо немедленно звонить «101» или «112».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше