Четыре очага смертельно опасной болезни обнаружили в Воронежской области

До 26 августа включительно вводится карантин.

Четыре новых очага бешенства животных выявили в Воронежской области, сообщается в проектах указов врио главы региона Сергея Трухачева.

Смертельно опасное заболевание обнаружили в селах Бурляевка (улица Советская, 17) и Алферовка (улица Центральная, 97) Новохоперского района, в СНТ «Здоровье» (участок № 443) в Нововоронеже, а также в поселке Теллермановский Грибановского района (в 2,5 км к северо-западу от дома № 31 по улице Корнаковского).

До 26 августа включительно на указанных территориях вводится карантин.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2026 года в 17 районах Воронежской региона и областном центре зафиксировали 29 случаев лабораторно подтверждённого бешенства у животных.