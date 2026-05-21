Четыре очага смертельно опасной болезни обнаружили в Воронежской области

Четыре новых очага бешенства животных выявили в Воронежской области, сообщается в проектах указов врио главы региона Сергея Трухачева.
Смертельно опасное заболевание обнаружили в селах Бурляевка (улица Советская, 17) и Алферовка (улица Центральная, 97) Новохоперского района, в СНТ «Здоровье» (участок № 443) в Нововоронеже, а также в поселке Теллермановский Грибановского района (в 2,5 км к северо-западу от дома № 31 по улице Корнаковского).
До 26 августа включительно на указанных территориях вводится карантин.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2026 года в 17 районах Воронежской региона и областном центре зафиксировали 29 случаев лабораторно подтверждённого бешенства у животных.