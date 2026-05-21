Лихачом на электробайке, сбившим 3-летнюю девочку в центре Воронежа, оказался житель Казани

Пострадавшая малышка в больнице, полиция проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

Полиция выяснила детали ДТП в Воронеже, в котором мужчина на электровелосипеде Cross сбил трехлетнюю девочку на тротуаре. Нарушителем оказался 33-летний житель Казани. Накануне в 13:25 у дома № 8 по улице Кирова он ехал со стороны улицы 20 лет Октября в направлении площади Ленина и протаранил малышку, которая шла в ту же сторону. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 21 мая.

Пострадавшую трехлетнюю девочку с травмами различной степени тяжести экстренно доставили в больницу.

В отношении задержанного приезжего из Казани, которого очевидцы помогли скрутить до приезда полиции, проводится проверка. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего же за прошедшие 24 часа в Воронежской области зарегистрировали 126 ДТП, из которых 78 случились в самом Воронеже. В 9 авариях пострадали 9 человек, а один человек погиб.

