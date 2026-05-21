Лихачом на электробайке, сбившим 3-летнюю девочку в центре Воронежа, оказался житель Казани

Полиция выяснила детали ДТП в Воронеже, в котором мужчина на электровелосипеде Cross сбил трехлетнюю девочку на тротуаре. Нарушителем оказался 33-летний житель Казани. Накануне в 13:25 у дома № 8 по улице Кирова он ехал со стороны улицы 20 лет Октября в направлении площади Ленина и протаранил малышку, которая шла в ту же сторону. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 21 мая.