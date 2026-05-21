В Ростове поймали лихача-рецидивиста, накопившего 120 нарушений ПДД

В Ростове-на-Дону сотрудники ГАИ помощью передвижного комплекса фотовидеофиксации «Автоураган МС» выявили злостного нарушителя правил дорожного движения. При проверке оказалось, что регистрация автомобиля Lada Vesta давно прекращена, однако это не мешало водителю активно колесить по городу.
Как сообщает отдел пропаганды областного ГАИ, в ходе разбирательства специалисты ЦАФАП ОДД ГУ МВД России по Ростовской области проанализировали автоматические снимки нарушений, совершенных на данной машине. Результат превзошел ожидания: за водителем числилось 120 административных эпизодов, зафиксированных камерами. Среди основных проступков — систематическое превышение скорости, выезд на полосу для общественного транспорта и другие нарушения.
Суммарный штраф за этот «послужной список» достиг 178 500 рублей. Также на владельца автомобиля составили отдельный протокол по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, которое не должно было находиться на дороге из-за прекращения регистрации.
Госавтоинспекция Ростовской области в очередной раз призывает водителей не забывать: современные технические средства фиксации делают дорожное движение все более прозрачным.