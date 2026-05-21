В центре Казани на улице Тукая загорелся трамвай

Сегодня утром на улице Габдуллы Тукая напротив дома № 31 произошло возгорание трамвая. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», инцидент случился из-за короткого замыкания на тележке вагона.
Заметив неполадки, водитель незамедлительно остановил состав. Пассажиры покинули вагон своими силами, после чего водитель приступил к тушению возгорания. Прибывшие пожарные полностью ликвидировали горение. В результате происшествия никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной инцидента стал износ контактной сети, который привел к излому пантографа. Движение трамваев на данном участке уже восстановлено.