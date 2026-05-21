Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Казани на улице Тукая загорелся трамвай

По предварительным данным, причиной инцидента стал износ контактной сети, который привел к излому пантографа.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня утром на улице Габдуллы Тукая напротив дома № 31 произошло возгорание трамвая. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», инцидент случился из-за короткого замыкания на тележке вагона.

Заметив неполадки, водитель незамедлительно остановил состав. Пассажиры покинули вагон своими силами, после чего водитель приступил к тушению возгорания. Прибывшие пожарные полностью ликвидировали горение. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной инцидента стал износ контактной сети, который привел к излому пантографа. Движение трамваев на данном участке уже восстановлено.