После обрушения балкона в Севастополе в больнице остаются 10 школьников

Развожаев: 10 пострадавших от обрушения балкона в школе № 13 остаются в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 21 мая, 10 подростков, пострадавших в результате обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе, остаются в больнице. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 20 мая, когда школьники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться, но нагрузка стала слишком большой, и конструкция не выдержала. Дети упали и получили травмы разной степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России опубликовал видео с места обрушения балкона.

Севастопольский губернатор рассказал, что шестеро подростков находятся в стабильном состоянии. Они получили травмы средней степени тяжести.

«Еще одна девушка сама приехала в больницу вчера вечером, она в удовлетворительном состоянии, под наблюдением врачей», — рассказал Развожаев.

Кроме того, одна девушка и двое парней остаются в тяжелом состоянии. Одному из пациентов сделали операцию. Подросток находится в реанимации, в сознании. Второй юноша остается в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.

«Всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — добавил глава Севастополя.