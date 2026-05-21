Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае остаются затопленными три жилых дома

Сохраняется превышение неблагоприятной отметки на реке Енисей в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

На утро 21 мая в Красноярском крае остаются затопленными три жилых дома, три дачи, 153 огорода и 12 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, сохраняется выход воды на пойму на реках: Чулым (село Красный завод и поселок Балахта), Кеть (село Лосиноборское), Мура (село Ирба), Сым (поселок Сым) и Подкаменная Тунгуска (село Ванавара).

В Красноярске на Енисее по-прежнему превышен неблагоприятный уровень 290 сантиметров.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 102 га — тайга горит в Мотыгинском и Тунгусско-Чунском лесничествах.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше