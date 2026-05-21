Предпринимателя из Приморья будут судить за гибель ребёнка на незаконном складе

Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на управление Следственного комитета по Приморскому краю.
Трагический случай произошёл 22 марта 2026 года. 11-летний мальчик прошёл на склад пилёных брёвен, забрался на один из штабелей, но брёвна покатились вниз, одно из них упало на ребёнка, и мальчик от полученных травм погиб.
Следователи установили, что склад брёвен предприниматель устроил на самовольно занятом участке, который не огородил и не обеспечил охраной или информационными табличками с предупреждениями о том, что это опасная зона. Таким образом, на площадку мог пройти кто угодно и заниматься там чем угодно.
Ответственность за гибель школьника возложили на индивидуального предпринимателя, использовавшего территорию как открытый склад. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.
Приморские следователи обращают внимание граждан и предпринимателей на необходимость неукоснительно соблюдать правила хранения тяжёлых и опасных предметов и материалов.