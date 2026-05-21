Предпринимателя из Приморья будут судить за гибель ребёнка на незаконном складе

В Арсеньеве завершено расследование уголовного дела о гибели мальчика на неохраняемой площадке со штабелями лесоматериалов.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на управление Следственного комитета по Приморскому краю.

Трагический случай произошёл 22 марта 2026 года. 11-летний мальчик прошёл на склад пилёных брёвен, забрался на один из штабелей, но брёвна покатились вниз, одно из них упало на ребёнка, и мальчик от полученных травм погиб.

Следователи установили, что склад брёвен предприниматель устроил на самовольно занятом участке, который не огородил и не обеспечил охраной или информационными табличками с предупреждениями о том, что это опасная зона. Таким образом, на площадку мог пройти кто угодно и заниматься там чем угодно.

Ответственность за гибель школьника возложили на индивидуального предпринимателя, использовавшего территорию как открытый склад. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Приморские следователи обращают внимание граждан и предпринимателей на необходимость неукоснительно соблюдать правила хранения тяжёлых и опасных предметов и материалов.