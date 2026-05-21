Полиция Калмыкии в Волгограде задержала пермячку после обращения вдовы бойца СВО

— На телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником федерального правоохранительного министерства и стал интересоваться о том, в полном ли объеме она получила социальные выплаты, положенные ей как вдове участника СВО. При этом он ввел в заблуждение женщину тем, что для реализации остальных гарантий необходимы данные ее страхового свидетельства. Женщина вступила в разговор с абонентом и продиктовала ему номер СНИЛС. После этого ей стали поступать сообщения от Госуслуг о том, что инициирована выгрузка данных. Это не насторожило женщину, и на поступивший следом звонок от якобы работника Госуслуг она подтвердила, что действительно передала номер своего СНИЛС, на что получила ответ, что ее персональные данные были взломаны, и необходимо поговорить с сотрудником Центрального банка РФ, — рассказали обстоятельства преступление полицейские.