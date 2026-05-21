В Воронеже отправили в СИЗО 18-летнего курьера мошенников

В Воронеже полицейские задержали пособника телефонных мошенников. Им оказался 18-летний житель Бутурлиновки, который выполнял в преступной схеме роль курьера. Парень признался, что объявление о легком заработке нашел в интернете. За то, что он забирал деньги у обманутых граждан и переводил их организаторам, ему обещали вознаграждение в размере 10% от похищенной суммы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 21 мая.