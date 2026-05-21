Пьяный водитель без прав уходил от погони на трассе «Енисей»

В Шушенском районе полицейские стреляли по колёсам ВАЗа, чтобы остановить пьяного лихача. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как рассказали в ведомстве, ночью на 499-м километре трассы Р-257 «Енисей» в Шушенском районе экипаж ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2111, который вилял по дороге. На требование остановиться водитель не отреагировал, увеличил скорость и попытался скрыться.
Нарушитель выезжал на встречную полосу, создавая угрозу другим участникам движения. Инспекторы организовали преследование и применили табельное оружие: после предупредительного выстрела в воздух произвели несколько прицельных выстрелов по колёсам. Лихач свернул на просёлочную дорогу, остановился и попытался убежать в лес, но его задержали.
За рулём оказался 41-летний житель села Ермаковское с явными признаками алкогольного опьянения. Он пытался убедить полицейских, что был всего лишь пассажиром, хотя в машине кроме него никого не было. От медосвидетельствования мужчина отказался.
На него составили протоколы по ч. 1 ст. 12.26, ч. 4 ст. 12.15 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.
