В Екатеринбурге байкер напал на сотрудника мотобатальона ГАИ. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в ночь на 20 мая мотоциклист пнул полицейского на байке, от чего тот перевернулся. На мужчину завели уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.