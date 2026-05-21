В Магнитогорске поймали вора из федерального розыска

На железнодорожном вокзале Магнитогорска транспортные полицейские задержали 34-летнего местного жителя. Он с 8 мая был в федеральном розыске за кражу электроинструмента в Рязани, сообщили в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте.
19 мая камеры биометрической идентификации на входе в вокзал узнали мужчину по ориентировке из рязанской полиции. Его задержали.
Задержанный раньше уже сидел за имущественные преступления. В марте в Рязани он залез в дачный дом и украл электроинструмент на 5 тысяч рублей. 25 марта против него возбудили уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Мужчина скрылся от следствия, и 8 мая его объявили в федеральный розыск.
Задержанный пояснил, что не знал о розыске и зашел на вокзал, чтобы посетить уборную. О задержании уведомили инициатора розыска. Мужчину поместили в спецпомещение отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Магнитогорску.