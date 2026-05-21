В Прикамье после травмирования детей от взрыва петарды возбудили дело

Следователи СК России Пермского края возбудили два уголовных дела после того, как в местной школе при взрыве пиротехнического устройства пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Уголовные дела возбуждены по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 293 УК РФ (халатность).
Взрыв, напомним, произошел 21 мая в школе № 8 города Чайковский. Следователи выяснили, что 12-летний ученик принес в класс «сигнал охотника» — пиротехническое устройство, которое используется для подачи световых и шумовых сигналов.
От неумелого обращения с ним устройство взорвалось, при этом пострадали три ученика пятого класса. Им оказана медицинская помощь, но одного из них пришлось доставить в местную больницу.
Расследование уголовного дела продолжается, следователи допрашивают свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы.