СМИ: обвинения США против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь или пожизненное заключение

США предъявили бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро и еще пяти кубинцам обвинения в заговоре с целью убийства граждан США и в других преступлениях. Наказания за такие преступления предусмотрены суровые, отмечают зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В деле, обнародованном в среду, Кастро и другие обвиняются в том, что в 1996 году кубинские истребители сбили два самолета, принадлежавших кубино-американской группе Brothers to the Rescue («Братья по спасению»). В результате погибли четыре человека, в том числе трое американцев. Кастро в то время возглавлял вооруженные силы страны, напоминает британский канал ВВС*.

Каждое из обвинений в убийстве предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения. В случае признания Кастро виновным ему грозит пожизненное заключение, предполагает британское издание.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш на вопрос журналистов о перспективах экстрадиции Кастро в США для предъявления обвинений ответил, что есть ордер на его арест. Он отказался сообщить, попытаются ли США захватить Кастро, как в январе этого года захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но сказал: «Мы рассчитываем, что он появится здесь (в США) по собственной воле или иным способом».

Бывший министр иностранных дел Мексики Хорхе Кастаньеда считает, что Рауль Кастро вряд ли сдастся американцам: «Он скорее застрелится».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинения США в отношении Кастро, которому 3 июня исполнится 95 лет, «политическим маневром, лишенным какой-либо правовой основы».

По мнению экспертов, стратегия США заключается в постепенном усилении давления до такой степени, пока кубинское руководство не сдастся за столом переговоров, пишет американская газета The Wall Street Journal. Но эксперты подчеркивают, что Куба — это не Венесуэла, и США вряд ли найдут в Гаване «кубинскую Делси Родригес». На Кубе американцам будет крайне трудно повторить «венесуэльский успех», предупредил Кастаньеда.

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

