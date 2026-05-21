СМИ: обвинения США против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь или пожизненное заключение

В деле, обнародованном в среду, Кастро и другие обвиняются в том, что в 1996 году кубинские истребители сбили два самолета, принадлежавших кубино-американской группе Brothers to the Rescue («Братья по спасению»). В результате погибли четыре человека, в том числе трое американцев. Кастро в то время возглавлял вооруженные силы страны, напоминает британский канал ВВС*.
Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш на вопрос журналистов о перспективах экстрадиции Кастро в США для предъявления обвинений ответил, что есть ордер на его арест. Он отказался сообщить, попытаются ли США захватить Кастро, как в январе этого года захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но сказал: «Мы рассчитываем, что он появится здесь (в США) по собственной воле или иным способом».
По мнению экспертов, стратегия США заключается в постепенном усилении давления до такой степени, пока кубинское руководство не сдастся за столом переговоров, пишет американская газета The Wall Street Journal. Но эксперты подчеркивают, что Куба — это не Венесуэла, и США вряд ли найдут в Гаване «кубинскую Делси Родригес». На Кубе американцам будет крайне трудно повторить «венесуэльский успех», предупредил Кастаньеда.
* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен