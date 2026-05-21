Пришло СМС? Место, где пропал сигнал Усольцевых, обследуют специалисты

С момента пропажи семьи Усольцевых прошло почти девять месяцев. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года, отправившись в короткое путешествие к горе Буратинка.
Специалисты возобновили поиски туристов, они пока проходят в точечном режиме из-за условий ландшафта. О том, почему «цифровой след» Усольцевых мог оказаться ложным и как проблемы со связью мешали поискам с самого начала, — в материале krsk.aif.ru.
След оборвался у горы Алат.
По данным СК края, трубка Сергея Усольцева в последний раз зафиксировалась в районе скал у горы Алат — это примерно в семи километрах от поселка Кутурчин, откуда начался их маршрут.
«Телефон Ирины был у нее с собой, то есть он где-то в лесу находится. Участок, где был зафиксирован последний сигнал, будет обследоваться в ближайшее время», — рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Анастасия Дядечкина.
Однако экс-следователь и адвокат Федор Глушков объяснил, почему отслеживание телефона Усольцевых еще не гарантирует, что они находятся в месте, где последний раз фиксировали сигнал.
«Телефон привязывается к ближайшей базовой станции. В сельской и таежной местности их не очень много, и они могут быть перегружены, тогда телефон подключается к другой, более удаленной, — объясняет Федор Глушков. — Логично, что станция находится у населенного пункта, в лесу их никто не ставит. Это вовсе не значит, что пропавший находился непосредственно в том квадрате. На суде по уголовным делам это считается косвенным, несущественным доказательством. Что значит “поймал сигнал”? Скорее всего, на телефон пришел входящий звонок или сообщение, которое абонент мог и не получить. Это было просто техническое соединение».
Четыре дня без связи.
Проблемы с коммуникацией преследовали поисковую операцию с самого начала. Как рассказал опытный турист Алексей Кулеш, участвовавший в поисках, у МЧС была мобильная станция сотовой связи, которую могли доставить на место в первый же день.
«Они готовы были поставить её немедленно, потому что там другой связи нет. Но согласование с сотовым оператором подключения этой базовой станции к каналу заняло четыре дня. Если бы она появилась в первый день, возможно, результаты поиска могли бы быть иными», — сообщил Алексей Кулеш.
Только после этого специалисты смогли отследить телефоны Усольцевых по биллингу и установить, что связь с ними пропала на третий день затянувшегося похода, вероятно, из-за севших аккумуляторов.
Прочесывая курумники и склоны.
В середине мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда уже провели несколько выездов в район пропажи Усольцевых, чтобы прочесать ранее недоступные из-за снега участки.
Работы велись в окрестностях Кутурчина. 15 мая специалисты обследовали четыре крупных каменных россыпи на высоте почти в тысячу метров, а также девять квадратных километров склона, по которому, предположительно, могли спускаться пропавшие. На следующий день зона поиска расширилась: спасатели проверили 11 километров подъездных путей к тропам и еще 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Для передвижения по бездорожью используется тяжелая техника — квадроциклы и автомобили УАЗ.
Несмотря на все усилия, пока пропавших обнаружить не удалось. Поисковые работы на месте продолжаются. Недавно родственница американского сына Сергея Усольцева дала эксклюзивное интервью, где рассказала, в какую версию исчезновения верят родственники.