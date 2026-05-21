Пришло СМС? Место, где пропал сигнал Усольцевых, обследуют специалисты

«Телефон привязывается к ближайшей базовой станции. В сельской и таежной местности их не очень много, и они могут быть перегружены, тогда телефон подключается к другой, более удаленной, — объясняет Федор Глушков. — Логично, что станция находится у населенного пункта, в лесу их никто не ставит. Это вовсе не значит, что пропавший находился непосредственно в том квадрате. На суде по уголовным делам это считается косвенным, несущественным доказательством. Что значит “поймал сигнал”? Скорее всего, на телефон пришел входящий звонок или сообщение, которое абонент мог и не получить. Это было просто техническое соединение».