Что за нефтяной миллиардер разбился на мотоцикле в Ленобласти?

В районе посёлка Мичуринского Ленобласти погиб бизнесмен Михаил Смирнов, являвшийся 108-м в рейтинге российских миллиардеров по итогам 2024 года. Он выехал на своём мотоцикле «Триумф» на встречную полосу и столкнулся с машиной Haval. Подробности — в материале на сайте spb.aif.ru.
Погиб на месте.
Трагедия произошла 20 мая в 13.30 на 49-м километре трассы Пески — Сосново — Подгорье на территории Приозерского района. По данным полиции, мужчина 1972 года рождения не справился с управлением.
«В результате происшествия водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи», — отметили в МВД.
Произошедшее активно обсуждают в соцсетях. Некоторые пользователи интернета .предположили, что мотоциклист пошёл на обгон. И в результате столкнулся со встречной машиной и погиб. Нашлись и те, кто лично знал погибшего.
«Миша, Миша, как же так….», — произнёс в соцсетях один из знакомых мужчины.
Был миллиардером.
По данным СМИ, в этой аварии погиб миллиардер Михаил Смирнов. Ему было 53 года. 17 июня должно было исполниться 54. Являлся совладельцем ООО «Нева Ойл», а через неё имел отношение и к управлению «Балтийской топливной компании».
Также Михаил Смирнов был связан с компаниями в сферах ресторанного бизнеса, логистики, недвижимости и финансов. Всего Михаил Александрович имел отношение к более десяти различным коммерческим структурам.
По итогам 2024 года размер его состояния составлял 7,79 млрд рублей. В рейтинге миллиардеров России он занимал 108-ю позицию.
Сейчас полиция проводит проверку по факту смертельной дорожной аварии. Будут ли предъявлены претензии водителю автомобиля, пока неизвестно. Тем временем близкие Михаила Смирнова готовятся к похоронам. Дата прощания пока не назначена.