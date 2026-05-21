В Нижегородской области осудили мужчину за незаконное оружие

Параллельно с этим в поселке Вадского округа сотрудники уголовного розыска изъяли у ранее судимого 51-летнего местного жителя незаконно изготовленную мелкокалиберную винтовку и 34 патрона к ней. Оружие и боеприпасы мужчина прятал в столярном помещении. По его словам, несколько лет назад он купил пневматику у знакомого, который к настоящему моменту уже скончался, и самостоятельно переделал её в боевое оружие. При обыске его дома также нашли патроны разных калибров.