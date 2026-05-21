Шесть пассажиров маршрутки пострадали в массовом ДТП с пятью авто на МКАД в Минске

Шесть пассажиров маршрутки пострадали в массовом ДТП с пятью авто на МКАД.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске произошла массовая авария с пятью автомобилями, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла утром 21 мая в районе десятого километра внутреннего кольца МКАД.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель грузовика не учел дорожную обстановку при выборе скорости и в итоге не справился с управлением.

Грузовой МАЗ врезался в легковой Nissan, который от удара отбросило на попутный Opel. После столкновения грузовик продолжил движение и врезался еще в маршрутное такси Mercedes, а маршрутка врезалась в Geely.

В больницу доставили шесть пассажиров маршрутного такси и 25-летнего пассажира Geely.

Проводится проверка.