В центре Воронежа вспыхнул торговый центр «Атмосфера»

Днем 21 мая в самом центре Воронежа около 12:15 читатели «Комсомолки» сообщили о возгорании в торговом центре «Атмосфера», который расположен по на улице Фридриха Энгельса, 64а.
На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В региональном управлении МЧС журналистам «КП-Воронеж» подтвердили факт ЧП, однако поспешили успокоить горожан. Спасатели сообщили, что открытое горение на объекте уже локализовано.
— Ничего страшного, к счастью, не случилось, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Подробная информация о причинах задымления, площади пожара и возможных пострадавших уточняется.
