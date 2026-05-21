Житель Нижнего Новгорода потерял 160 тысяч рублей из‑за интим‑мошенницы

Молодой человек из Автозаводского района стал жертвой аферистов: 20‑летний нижегородец попался на уловку злоумышленницы, предлагавшей интим‑услуги через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Мужчина нашёл предложение на специализированном сайте и вступил в переписку с незнакомкой. Собеседница убедила его оплатить услуги заранее — в результате потерпевший перевёл 160 000 рублей на указанные банковские счета.
Сразу после получения денег мошенница удалила переписку и прекратила выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы ведут расследование.
Полиция Нижегородской области призывает жителей быть бдительными:
не переводить деньги незнакомым лицам в интернете;
критически относиться к предложениям интим‑услуг онлайн;
проверять надёжность площадок и исполнителей перед любыми финансовыми операциями.
