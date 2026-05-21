Житель Нижнего Новгорода потерял 160 тысяч рублей из‑за интим‑мошенницы

Мужчина нашёл предложение на специализированном сайте и вступил в переписку с незнакомкой.

Молодой человек из Автозаводского района стал жертвой аферистов: 20‑летний нижегородец попался на уловку злоумышленницы, предлагавшей интим‑услуги через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчина нашёл предложение на специализированном сайте и вступил в переписку с незнакомкой. Собеседница убедила его оплатить услуги заранее — в результате потерпевший перевёл 160 000 рублей на указанные банковские счета.

Сразу после получения денег мошенница удалила переписку и прекратила выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы ведут расследование.

Полиция Нижегородской области призывает жителей быть бдительными:

не переводить деньги незнакомым лицам в интернете;

критически относиться к предложениям интим‑услуг онлайн;

проверять надёжность площадок и исполнителей перед любыми финансовыми операциями.

Ранее нижегородка стала жертвой мошенников и соучастницей преступной схемы.