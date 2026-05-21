Родные утонувшего в Прикамье ребенка собирают деньги на похороны

Пятилетний мальчик был младшим в многодетной семье.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае родители утонувшего пятилетнего мальчика объявили сбор средств на организацию похорон. Ребенок, родившийся 27 февраля 2021 года, трагически погиб 20 мая 2026 года в селе Усть-Кишерть.

Напомним, вечером 20 мая младший сын в многодетной семье вышел из дома и пропал. Поиски велись всем селом. На берегу водоема, который образовался после наводнения, нашли сначала детские сланцы, а затем в воде — и тело ребенка.

— С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате. В это тяжелое время мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой о материальной помощи. Организация похорон требует значительных финансовых затрат, и любая поддержка будет неоценима для нашей семьи. Мы просим помощи у всех, кто знал нашего ребенка, а также у тех, кто не может остаться в стороне. Сумма пожертвования — на ваше усмотрение — важен сам жест участия и поддержки в этот трудный момент, — написали в соцсетях родственники утонувшего мальчика.

Семья заранее выражает благодарность всем, кто откликнется на их просьбу.