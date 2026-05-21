В Ленобласти в ДТП погиб миллиардер и бывший глава БТК Михаил Смирнов

В Приозерском районе Ленинградской области мотоциклист врезался в легковушку. Водитель двухколесного транспорта скончался до прибытия медиков, рассказали в пресс-службе областного МВД. Как уточняют СМИ, погибшим оказался миллиардер Михаил Смирнов.
По данным полиции, авария произошла 20 мая. Водитель мотоцикла 1972 года рождения потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval. В результате столкновения мотоциклист погиб. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.
По данным портала 47news, погибшим мотоциклистом оказался известный петербургский предприниматель Михаил Смирнов, которому через месяц должно было исполниться 54 года. Бизнесмен был тесно связан с холдингом «Балтийская топливная компания» (БТК), специализирующимся на экспорте нефтепродуктов и бункеровке судов. До 2024 года Смирнов занимал пост председателя совета директоров БТК, являлся ее совладельцем и контролировал половину долей входящей в структуру фирмы «Нева Ойл».
Согласно базе данных «Контур. Фокус», предприниматель принимал участие в руководстве более чем 20 коммерческих структур, среди которых «Анэкс-Финанс», «Ренорд-Инвест» и «КонсалтФинанс». В прошлом Смирнов также возглавлял крупную корпорацию AEON, которая в период его руководства входила в рейтинг 200 крупнейших компаний России по версии журнала Forbes.