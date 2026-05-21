В Ленобласти в ДТП погиб миллиардер и бывший глава БТК Михаил Смирнов

По данным портала 47news, погибшим мотоциклистом оказался известный петербургский предприниматель Михаил Смирнов, которому через месяц должно было исполниться 54 года. Бизнесмен был тесно связан с холдингом «Балтийская топливная компания» (БТК), специализирующимся на экспорте нефтепродуктов и бункеровке судов. До 2024 года Смирнов занимал пост председателя совета директоров БТК, являлся ее совладельцем и контролировал половину долей входящей в структуру фирмы «Нева Ойл».