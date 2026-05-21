21-летний водитель «Мерседеса» устроил ДТП на Похвалинском съезде

На виновника аварии заведено четыре административных дела.

ДТП с участием трех иномарок произошло в Нижнем Новгороде в минувшую среду, 20 мая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Установлено, что авария произошла около двух часов дня на Похвалинском съезде. 21-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа». От удара встречную иномарку развернуло, и она столкнулась с «Ниссаном». Сам виновник ДТП в итоге наехал на бордюр. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекторы завели на 21-летнего водителя четыре административных материала, а его разбитый «Мерседес» поместили на спецстоянку. При проверке по базам МВД установлено, что нарушитель уже несколько раз привлекался к административной ответственности.

Напомним, что пятеро детей пострадали в ДТП в Лукояновском округе вечером 20 мая.