21-летний водитель «Мерседеса» устроил ДТП на Похвалинском съезде

ДТП с участием трех иномарок произошло в Нижнем Новгороде в минувшую среду, 20 мая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Установлено, что авария произошла около двух часов дня на Похвалинском съезде. 21-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа». От удара встречную иномарку развернуло, и она столкнулась с «Ниссаном». Сам виновник ДТП в итоге наехал на бордюр. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
Госавтоинспекторы завели на 21-летнего водителя четыре административных материала, а его разбитый «Мерседес» поместили на спецстоянку. При проверке по базам МВД установлено, что нарушитель уже несколько раз привлекался к административной ответственности.
Напомним, что пятеро детей пострадали в ДТП в Лукояновском округе вечером 20 мая.