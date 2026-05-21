21-летний водитель «Мерседеса» устроил ДТП на Похвалинском съезде

Установлено, что авария произошла около двух часов дня на Похвалинском съезде. 21-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа». От удара встречную иномарку развернуло, и она столкнулась с «Ниссаном». Сам виновник ДТП в итоге наехал на бордюр. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.