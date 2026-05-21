Молодой нижегородец на «мерседесе» устроил массовое ДТП на Похвалихинском съезде

21-летний водитель на дорогом автомобиле устроил массовую аварию на Похвалихинском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла в среду, 20 мая, около 14 часов. По данным полиции, водитель желтого «Мерседеса» выехал на встречную полосу, столкнулся с «Киа», которую от удара отбросило в «Ниссан». В результате аварии никто не пострадал, а вот машины получили повреждения. Так, у иномарки виновника аварии оторвало переднее колесо, а сам автомобиль улетел в бетонный отбойник.
Как пишут СМИ, виновником ДТП является сын одного из богатейших нижегородцев. На момент аварии он был пьян.
На молодого человека составили четыре протокола, в том числе за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречку, вождение без страховки и повреждение дорог и дорожных сооружений. Автомобиль отправили на спецстоянку. Уточняется, что ранее водитель уже привлекался к ответственности.
