В Подмосковье задержали сбившего насмерть мужчину

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пьяным сбил пешеходов в Подмосковье, а потом скрылся. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Подозреваемый установлен и задержан. В отношении него следователем территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ», — написала она в «Максе».

По словам Волк, вечером 20 мая на 68-м км автодороги Лотошино — Суворово — Клин водитель Lada Priora, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и сбил людей, стоявших на обочине. После ДТП он скрылся с места происшествия. «В результате происшествия 42-летний мужчина погиб, а его 19-летний сын с телесными повреждениями госпитализирован», — добавила представитель МВД.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

