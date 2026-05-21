В Подмосковье задержали сбившего насмерть мужчину

«Подозреваемый установлен и задержан. В отношении него следователем территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ», — написала она в «Максе».
По словам Волк, вечером 20 мая на 68-м км автодороги Лотошино — Суворово — Клин водитель Lada Priora, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и сбил людей, стоявших на обочине. После ДТП он скрылся с места происшествия. «В результате происшествия 42-летний мужчина погиб, а его 19-летний сын с телесными повреждениями госпитализирован», — добавила представитель МВД.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.