Сына нижегородского миллиардера обвинили в массовой аварии

Пострадавший в аварии кабриолет эвакуировали и поместили на специализированную стоянку.

В центральной части Нижнего Новгорода случилось серьёзное дорожно‑транспортное происшествие, виновником которого оказался наследник влиятельного бизнесмена — Сергея Корнилова, сын генерального директора ГК «Луидор». Об этом сообщили в Ni.Mash.

Авария произошла на Похвалинском съезде: молодой водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Очевидцы рассказывают, что водители пострадавших машин получили травмы.

Личный транспорт нарушителя — жёлтый кабриолет Mercedes — получил значительные повреждения. Однако вместо того чтобы заняться урегулированием ситуации, Корнилов‑младший решил устроить фотосессию прямо на фоне разбитого авто.

Позже в своих социальных сетях он выложил видеозапись: на кадрах молодой человек держит бокал вина и с пренебрежением обращается к подписчикам, называя их нищетой. Он также заявил, что легко сможет приобрести новый автомобиль, а причиной рискованного заезда назвал скуку — по его словам, он просто хотел развеяться.

После происшествия водитель отказался проходить освидетельствование с использованием алкотестера. Правоохранители оформили в отношении нарушителя четыре административных протокола. Пострадавший в аварии кабриолет эвакуировали и поместили на специализированную стоянку.

