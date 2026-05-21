Опубликовано видео момента аварии с желтым «мерседесом» на Похвалинском съезде

Напомним, что авария произошла в среду, 20 мая, около 14 часов. Водитель желтого «Мерседеса» выехал на встречную полосу, столкнулся с «Киа», которую от удара отбросило в «Ниссан». В результате аварии никто не пострадал, а вот машины получили повреждения. Так, у иномарки виновника аварии оторвало переднее колесо, а сам автомобиль улетел в бетонный отбойник.