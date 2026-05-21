Опубликовано видео момента аварии с желтым «мерседесом» на Похвалинском съезде

Полицейские опубликовали видео с моментом массовой аварии на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, которую устроил 21-летний водитель «мерседеса».
Напомним, что авария произошла в среду, 20 мая, около 14 часов. Водитель желтого «Мерседеса» выехал на встречную полосу, столкнулся с «Киа», которую от удара отбросило в «Ниссан». В результате аварии никто не пострадал, а вот машины получили повреждения. Так, у иномарки виновника аварии оторвало переднее колесо, а сам автомобиль улетел в бетонный отбойник.
Как пишут СМИ, виновником ДТП является сын одного из богатейших нижегородцев. На момент аварии он был пьян. На молодого человека составили четыре протокола, при этом ранее он уже привлекался к ответственности. Автомобиль отправили на спецстоянку.
