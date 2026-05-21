Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео массового ДТП на Похвалинском съезде

Его спровоцировал молодой водитель «Мерседеса».

Источник: Время

21-летний водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Киа» на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

«Киа» развернуло, и она столкнулась с автомобилем Nissan.

Автомашина виновника ДТП от удара наехала на бордюр. Ведомство распространило видео происшествия.

Пострадавших в автоаварии нет.

Как оказалось, за рулем «Мерседеса» находился сын известного бизнесмена Сергея Корнилова, который возглавлял ГК «Луидор» (предприниматель умер в августе 2024 года).

На Корнилова-младшего составили несколько административных протоколов и изъяли у него кабриолет (помещен на спецстоянку). До этого молодой человек устроил фотосессия на разбитой машине, а фото опубликовал в соцсети, заявив, что купит себе новое авто.

По информации регионального ГУ МВД РФ, за 2025 год и текущий период 2026 года на водителя составлен 161 административный материал. Из них 51 — за уклонение от исполнения административного наказания.