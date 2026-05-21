Опубликовано видео массового ДТП на Похвалинском съезде

21-летний водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Киа» на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
«Киа» развернуло, и она столкнулась с автомобилем Nissan.
Автомашина виновника ДТП от удара наехала на бордюр. Ведомство распространило видео происшествия.
Пострадавших в автоаварии нет.
Как оказалось, за рулем «Мерседеса» находился сын известного бизнесмена Сергея Корнилова, который возглавлял ГК «Луидор» (предприниматель умер в августе 2024 года).
На Корнилова-младшего составили несколько административных протоколов и изъяли у него кабриолет (помещен на спецстоянку). До этого молодой человек устроил фотосессия на разбитой машине, а фото опубликовал в соцсети, заявив, что купит себе новое авто.
По информации регионального ГУ МВД РФ, за 2025 год и текущий период 2026 года на водителя составлен 161 административный материал. Из них 51 — за уклонение от исполнения административного наказания.